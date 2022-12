Gvardiol, Inter ormai defilata: derby a due e cifre folli

Josko Gvardiol è uno dei giocatori che sono stati accostati all’Inter negli ultimi tempi. Difensore croato del Lipsia, sta attirando l’interesse dei grandi club europei grazie anche alle ottime prestazioni ai Mondiali. Secondo il quotidiano inglese Daily Mail, però, si parla di cifre folli. Con un derby inglese di mercato.

CACCIA AL DIFENSORE – Dopo le ottime prestazioni con il Lipsia e con la Croazia ai Mondiali, Josko Gvardiol ha attirato su di sé l’interesse dei grandi club. Tra questi anche l’Inter, che però sembra più defilata rispetto ad altre squadre. Anche viste le cifre, dal momento che si parla di circa 80 milioni di euro per strapparlo al club tedesco. Nel mentre si scatena il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, con i londinesi in vantaggio per chiudere la trattativa.