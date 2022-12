Lukaku, il rientro all’Inter si avvicina. Inzaghi confida nel belga: due i motivi

Romelu Lukaku tornerà presto a lavorare con l’Inter. Per Inzaghi, il rientro del belga, è fondamentale: due i motivi principali

RIENTRO – Ci siamo. Dopo la rovinosa eliminazione con il Belgio in Qatar, Romelu Lukaku è pronto al rientro all’Inter. Il belga, assente quasi ingiustificato della prima parte di stagione dei nerazzurri, deve guadagnarsi la conferma i nerazzurro per la prossima stagione. Inzaghi punta molto sul numero 90 che dovrà essere un fattore nella seconda parte di campionato. Il tecnico spera che la voglia di rivalsa, dopo una stagione in ombra al Chelsea e dopo un mondiale disastroso, possano aiutare l’attaccante a rilanciarsi in chiave Inter. Il ritorno di Lukaku in pianta stabile nelle rotazioni porterà benefici alla squadra e ad Inzaghi, soprattutto per quello che riguarda due aspetti.

BENEFICI – Lukaku è sempre mancato nei big-match, vero tallone d’Achille dell’Inter 2022/2023. Nella seconda parte di campionato il belga dovrà dare il suo contributo contro le big. Per i nerazzurri vincere gli scontri diretti sarà fondamentale, sia per tenere vivo il sogno scudetto, sia per portare avanti senza timori la zona Champions. Ed il belga, nella sua prima incarnazione all’Inter, ha dimostrato di poter decidere le partite importanti: chiedere, per informazioni più precise, al Milan di Pioli. La sua presenza, inoltre, permetterà a Dzeko di rifiatare e di partire dalla panchina. L’Inter, quindi, attende fiduciosa il belga: c’è una seconda parte di stagione tutta da scrivere.