Grosso: «Mulattieri, fiuto del gol importante! Cerca sempre di migliorare»

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato così di Samuele Mulattieri, attaccante in forza ai ciociari in prestito dall’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

GENEROSO – Queste le parole di Grosso: «Mulattieri? È un ragazzo intelligente, quando hai questa dote cerchi sempre di migliorare e sali di livello. Ha grandissime doti fisiche ed è molto generoso, con un fiuto del gol importante. Come gli altri attaccanti in rosa, hanno davanti una carriera e le prospettive sono rosee. Sono ragazzi di qualità, forti e con i giusti percorsi e senza ansie possono diventare ragazzi importanti per il nostro calcio».