FOTO – Inter-Cagliari, il gruppo viene prima di tutto

Inter-Cagliari, ottavo di Coppa Italia, si è concluso 4-1 per i nerazzurri. Ad attenderli ai quarti, la vincente di Fiorentina-Atalanta (domani alle 15.00). Una prova schiacciante per la squadra di Conte, che esalta i singoli con l’obiettivo di premiare il gruppo. Ecco il messaggio del club.

GRUPPO – L’Inter di Antonio Conte difficilmente passerà alla storia come un insieme di personalità singole. Come si è visto anche in Inter-Cagliari, i nerazzurri attingono le loro forze dalla coesione del gruppo. Uno spogliatoio dove, senza le scorie sparse nella stagione scorsa, si respira finalmente serenità tra tutti i componenti. È anche grazie a questa serenità che nasce l’affiatamento tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, la coppia dei sogni dell’Inter. Con la doppietta di stasera, il belga arriva a 18 reti stagionali (vedi focus): insieme alle 14 del Toro (assente stasera) fanno 32 complessive per i due attaccanti. Ma non solo l’attacco: è tutta l’Inter a vivere un ambiente meno tossico, in grado di esaltare anche i giocatori fin qui meno impiegati. Basti vedere le prove di Federico Dimarco (qui le sue parole) e di Andrea Ranocchia: l’ex capitano si è pure tolto lo sfizio di segnare il gol del 4-1 finale. Un gruppo esaltato anche dalla società, che ha pubblicato questo messaggio dopo il fischio finale di Inter-Cagliari: “ONE TEAM 🖤💙🤗 #InterCagliari #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #CoppaItalia #Football”.