Maran: “Gol Lukaku ha condizionato tutto il primo tempo! Troppi regali”

Maran ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” al termine di Inter-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-1. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù

CRISI – Rolando Maran parla al termine della sconfitta subita a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia: «Sta succedendo che stiamo vivendo un momento particolare e per certi versi inaspettato. Io credo che ci sono dei momenti che bisogna mandar via con un colpo di spugna e concentrarci per domenica. Dobbiamo ripartire, si deve ripartire. Sono convinto che troverò una squadra che ha fortemente questo desiderio di mettere alle spalle questo periodo. Dobbiamo essere consapevoli di questo per affrontare la difficoltà in maniera forte, con unità di intenti e compattezza».

ERRORI – «Noi riusciamo a stare in partita fino al primo errore che consente agli avversari di andare in vantaggio. Oggi è successo dopo pochi secondi, è stato incredibile. Già con l’Inter è difficile, poi purtroppo abbiamo concesso questo gol che ha letteralmente condizionato tutto il primo tempo. Nel secondo tempo è andata meglio, anche se sappiamo che dobbiamo far meglio. Però partendo da quel piglio propositivo dobbiamo lavorare in settimana per cancellare questo periodo negativo, una cosa che vogliamo fortemente».

COSE POSITIVE – «Nella seconda parte di partita si sono viste cose dalle quali ripartire. Dobbiamo ripartire con grande carattere, da uomini. Sappiamo cosa dobbiamo fare, sono convinto che da domani avrò una squadra con questa voglia. Ci sono dei momenti in cui devi dire più fortemente basta e adesso è uno di questi».

CAUSE DELLA CRISI – «La causa può essere il peso del voler far bene dopo le prime sconfitte, qualcosa ha inciso sotto questo punto di vista. Ha tolto quella spavalderia nel giocare le gare che noi dobbiamo avere, quello che ho detto anche prima del secondo tempo. Affrontare le partite in un certo modo ti aiuta ad avere più consapevolezza».

EPISODI – «Stiamo subendo questi episodi che in queste giornate ci hanno contraddistinto, abbiamo spesso regalato della situazioni ed è stato un peso enorme. Dobbiamo cercare di non regalare più niente e rendere le partite difficili agli altri. Mercato? In una serata così non c’è cosa dire sul mercato, dobbiamo risolvere le cose sul campo».