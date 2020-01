Borja Valero: “Conte è un duro e lavora tanto. Ben venga Eriksen”

Condividi questo articolo

Le parole di Borja Valero, ai microfoni di “Rai Sport”, nel post partita di Inter-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinto in maniera netta dall’Inter.

PROFESSIONISTA – Borja Valero è andato in gol nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. Lo spagnolo è apparso letteralmente rinato con l’arrivo di Antonio Conte, soprattutto da un punto di vista fisico: «Lo sanno tutti, è un duro. Fa lavorare fisicamente, ma tutto questo lavoro in campo si vede e paga. I risultati si vedono però. Non saprei dire cosa ha di speciale, ma ce la metto tutta. Lavora come un matto da lunedì a domenica e ci trasmette tanta voglia di dare tutto. Soddisfazione grande convincere il mister di poter avere spazio in questa rosa. Risultato molto bello, poco a poco ho convinto lui e il suo staff che posso tornare utile. Mi adatto a tutti gli stili di gioco. A volte mi si chiede di abbasarmi e palleggiare, l’importante è capire i momenti. Christian Eriksen in arrivo? Chiunque può dare una mano è ben venuto, vedremo cosa succede. Noi lavoriamo sodo per i risultati e ora lo stiamo facendo».

RINFORZI – Così Borja Valero sul possibile arrivo di Eriksen e sulle caratteristiche della nuova Inter: «Sul piano tattico siamo ben elaborati ed equilibrati sulle due fasi. Metodi di allenamento? Lavoriamo tanto per raggiungere certi obiettivi, fisicamente siamo un gradino sopra quasi tutte le squadre. Arbitri? Ogni campionato ha qualità diverse, in Inghilterra si fischia meno, quello italiano e spagnolo si assomigliano».