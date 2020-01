Dimarco: “Inter-Cagliari? Subito in vantaggio. Felice per Ranocchia!”

Dimarco: “Inter-Cagliari? Subito in vantaggio. Felice per Ranocchia!”

Condividi questo articolo

Federico Dimarco dopo Inter-Cagliari di Coppa Italia terminata con il punteggio 4-1 a favore dei nerazzurri, ai microfoni di “Inter TV” ha parlato della vittoria di questa sera e delle difficoltà di chi come lui gioca dal primo minuto considerando il poco utilizzo. Poi il difensore scherza riguardo il gol del compagno di squadra Andrea Ranocchia.

OTTIMO APPROCCIO – Federico Dimarco al termine di Inter-Cagliari di Coppa Italia ha parlato così ai microfoni di Inter TV: «Siamo partiti alla grande andando in vantaggio subito. La partita si è messa nella direzione giusta e l’abbiamo portata a casa».

PRIME DIFFICOLTÀ – Federico Dimarco parla delle difficoltà di chi come lui trova poco spazio: «Per noi che giochiamo poco non è facile giocare dall’inizio perché non hai i 90 minuti nelle gambe, però oggi abbiamo dato una risposta positiva».

“ESORDIO” ALL’INTER – Dimarco parla del suo esordio: «Sempre emozionante vestire la maglia dell’Inter soprattutto per me che ho fatto undici anni con questa maglia nel settore giovanile. Risposta a Ranocchia? Mi fa piacere per il gol, scherziamo sempre in allenamento».