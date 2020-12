FOTO – Inter-Bologna, conto alla rovescia: tutto pronto a San Siro

San Siro Inter Meazza

Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Questa sera, alle 20.45, andrà in scena Inter-Bologna, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

CONTO ALLA ROVESCIA – Manca sempre meno alle 20.45 di questa sera, quando allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena Inter-Bologna. La sfida, valevole per la decima giornata di Serie A, sarà molto importante per la squadra di Antonio Conte chiamata a dare continuità ai propri risultati dopo le vittorie in trasferta contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach. Ma sarà anche importante psicologicamente per arrivare lanciati all’importantissima sfida di Champions League contro lo Skahtar Donetsk (oggi vittorioso nel campionato ucraino). Di seguito, il post social della società nerazzurra per prepararsi alla partita.