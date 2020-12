Shakhtar Donetsk, goleada al Minaj in campionato. Inter avvisata

203626890 © Vitalii Kliuiev | Dreamstime.com

Lo Shakhtar Donetsk sarà impegnato mercoledì alle 21 contro l’Inter nell’ultima giornata del Gruppo B di Champions League. Per gli ucraini, questo pomeriggio, tutto facile in campionato col Minaj: 5 gol per la formazione di Luis Castro

GOLEADA – Tutto facile Shakhtar Donetsk che, questo pomeriggio, affrontava il Minaj nel campionato ucraino. Gli uomini di Luis Castro si sono imposti con un netto 5-1: già al 30′ la partita era indirizzata sui binari giusti per i padroni di casa, avanti 3-0 grazie ad un autogol e le reti di Solomon e Fernando. Nella ripresa, a fissare il risultato, ci pensano le reti di Matviienko ed un altro autogol. Serve a poco il gol di Nuriev siglato dagli ospiti. Adesso, per gli ucraini, è in arrivo la trasferta decisiva di Milano contro l‘Inter, per gli ultimi 90′ del girone B di Champions League.