Dalbert escluso, ma il Rennes cade lo stesso: 0-2 contro il Lens

Dalbert Henrique Inter

Altra esclusione per Dalbert Henrique con il Rennes, squadra in cui è in prestito dall’Inter. Nonostante la sua assenza da titolari e riserve, però, la squadra allenata da Stephan ha perso per 0-2 contro il Lens.

SCONFITTA – Periodo negativo per il Rennes, che dopo la sconfitta contro il Krasnodar in Champions League cade anche in campionato. La squadra di Stephan, infatti, ha perso per 0-2 in casa contro il Lens. Il tutto, nonostante l’assenza di Dalbert Henrique. Il terzino brasiliano in prestito dall’Inter infatti è rimasto fuori da titolari e riserve ancora una volta, dando un ulteriore segnale del fatto che il suo prestito dovrebbe concludersi già a gennaio con un ritorno a Milano.