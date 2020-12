Real Madrid, vittoria con fortuna prima della coppa: autogol del portiere!

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid vince 0-1 nel big match di Liga a Siviglia. I blancos, prima del decisivo match di Champions League col Borussia Monchengladbach (che interessa direttamente l’Inter, e non poco), passano grazie a un autogol del portiere.

FORTUNA RITROVATA – La buona sorte non si dimentica del Real Madrid e dà una mano al contestatissimo Zinédine Zidane. I blancos, dopo la rovinosa sconfitta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, vincono 0-1 in casa del Siviglia. Primo tempo con equilibrio di occasioni, ma senza gol. Dopo undici minuti della ripresa, però, apertura su Ferland Mendy e cross al centro per Vinicius Junior: il brasiliano sfiora e basta, ma Yassine Bounou si mette la palla in porta da solo. Autogol grottesco del portiere marocchino, protagonista in finale di Europa League contro l’Inter ad agosto, e 0-1 che regge sino al termine. Questo anche perché Thibaut Courtois si supera su rovesciata di Lucas Ocampos, mentre nel finale Suso con un sinistro a giro sfiora soltanto il palo. Il Real Madrid ritrova la vittoria dopo un punto nelle ultime tre giornate di Liga, e Zidane allontana le voci di esonero. Da ricordare che il pareggio col Borussia Monchengladbach eliminerebbe l’Inter, ma non darebbe al Real Madrid la certezza degli ottavi di finale di Champions League.