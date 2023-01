FOTO – Empoli ricorda unico precedente da 3 punti: a far male un ex Inter!

L’Empoli si appresta a fare visita all’Inter a San Siro stasera alle ore 20.45, nel Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A. Il club toscano ricorda la prima e fin qui unica vittoria azzurra a Milano: a far male è stato un ex nerazzurro

PRECEDENTE DA 3 PUNTI – L’Empoli di Paolo Zanetti stasera scende in campo a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi (vedi ultime). Il club toscano finora ha ottenuto solo una vittoria a Milano contro i nerazzurri, datata 2004 e far male fu proprio un ex attaccante interista: “Il 18 gennaio del 2004 la prima e fin qui unica vittoria azzurra a San Siro, con Rocchi, su assist di Tavano, a siglare il gol partita e dare il successo alla formazione di Perotti“, ricorda l’Empoli su Twitter.

I toscani ci riproveranno stasera, ma l’Inter dopo la Supercoppa italiana non intende rilassarsi.