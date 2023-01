Inter-Empoli, Inzaghi con una sorpresa in attacco! Quotazioni in rialzo – Sky

SORPRESA – Inter-Empoli è il Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A, in programma stasera alle 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi sembrava andare su scelte molto simili a quelle fatte in Supercoppa italiana, ma secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi in attacco potrebbe esserci una sorpresa dal 1′: le quotazioni di Joaquin Correa, infatti, sono in rialzo. Chi riposerà tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko?