Impallomeni: «Rinnovo Skriniar, difficile giudicare: Inter può farne a meno»

Stefano Impallomeni, in collegamento con TMW Radio, ha detto la sua su Skriniar e sulla gestione dell’Inter della trattativa per il suo rinnovo.

NON INDISPENSABLE − Stefano Impallomeni ha detto la sua sulle gestione dell’Inter riguardo al caso Milan Skriniar. L’ex calciatore ha inoltre espresso un suo pensiero sull’importanza del difensore slovacco per il gioco dei nerazzurri: «Con il senno di poi possiamo dire che ha fatto bene o ha fatto male, ma tutte le ciambelle non riescono con il buco. Il mercato purtroppo è così. Poi se lo cedi a gennaio o a giugno il discorso cambia. Galtier fa un po’ melina dicendo gennaio o giugno vedremo e tiene con il fiato sospeso. L’Inter comunque può fare anche a meno di Skriniar».