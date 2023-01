Brambati: «Skriniar, errore della proprietà! Persi 50 milioni, Marotta…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della situazione relativa a Milan Skriniar, sempre più lontano dall’Inter

ERRORE – Queste le parole di Brambati: «Skriniar? Errore della proprietà. Marotta i soldi li aveva portati. Io ero a conoscenza che non erano 50, ma di più. La proprietà ne voleva 70, hanno tirato la corda convinti che nella scrivania del PSG ci fosse ancora Leonardo e sono rimasti con il cerino in mano. Poi sono saltati Bremer e Milenkovic e sono rimasti col cerino in mano. Lo vendono a 15 magari, ma ne hanno persi 50! Se la proprietà fosse stata più modesta. Skriniar è forte, ma non è nemmeno Beckenbauer».