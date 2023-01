FOTO – Darmian è ancora l’uomo decisivo ed esulta: «Semifinali!»

Nella vittoria dell’Inter sull’Atalanta in Coppa Italia Matteo Darmian risulta ancora l’uomo decisivo. Il nuovo difensore centrale di destra nerazzurro ha pubblicato una foto della serata su Instagram.

DECISIVO – Esterno o difensore centrale i risultati non cambiano. Matteo Darmian è la sicurezza di Simone Inzaghi, il suo uomo per eccellenza. Anche in Coppa Italia contro l’Atalanta l’ex Parma ha segnato il gol decisivo per la vittoria dei nerazzurri e l’accesso alle semifinali della competizione. Il giocatore ha pubblicato su Instagram una foto della serata.

Darmian ha esultato per l’obiettivo raggiunto: «Semi-finals!»