Moviola Inter-Atalanta: Chiffi sorvola troppi falli ed esagera più volte

Inter-Atalanta ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 4.5. Si accanisce contro l’Inter senza motivo e per tutta la partita. Comincia con i tanti errori all’8′, quando su un netto fallo in ritardo di Hans Hateboer su Robin Gosens si dimentica di tirare fuori il cartellino. Al 29′ chiede rigore Lautaro Martinez, ma il doppio rimpallo su Rafael Toloi rende il successivo tocco sul braccio (peraltro avvenuto quando era girato) non punibile. Poco dopo prima ammonizione, per Gosens che ferma Joakim Maehle prendendo prima la palla e poi l’avversario. In chiusura di primo tempo l’Atalanta si divora lo 0-1 con Duvan Zapata: era in posizione regolare, a tenerlo in gioco c’era Stefan de Vrij e pure di molto.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – Contatto in area tra Lautaro Martinez e Toloi, anche qui poco per non dire nulla e le proteste dell’Inter sono minime. È invece clamoroso il fallo negato al limite dell’area a Romelu Lukaku all’ora di gioco, colpito in pieno da Giorgio Scalvini. Stessa situazione per il “povero” Lautaro Martinez, tirato giù da Toloi al 77′ con Chiffi che fa proseguire. Cinque minuti dopo, quando l’arbitro cambia da calcio d’angolo a rimessa dal fondo (e qui sembrava aver fatto bene), il Toro esagera nelle proteste e si prende un giallo molto evitabile. Soprattutto in Coppa Italia, dove si entra in diffida alla prima ammonizione. Stessa sorte tocca dal 90′ in poi a Brandon Soppy, Joaquin Correa e André Onana (quest’ultimo per perdita di tempo). Eccessivi i cinque minuti di recupero e li allunga pure.