Serena: «Inter ha surclassato l’Atalanta in un aspetto! Darmian eclettico»

Aldo Serena ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter reduce dal successo in Coppa Italia sull’Atalanta di Gasperini

ECLETTICO – Questa l’analisi di Serena: «Sotto l’aspetto del ritmo l’Inter ha surclassato l’Atalanta e questa è una notizia. Questa sera ha giocato con un autorevolezza, grande personalità, trame di gioco. Lukaku? Mi è piaciuto nel secondo tempo, ha difeso bene il pallone in alcune occasioni. Deve giocare e ritrovare la condizione. Darmian? Eclettico, riesce a rendere semplici anche le cose impossibili. E una persona intelligente che sa relazionarsi bene con i compagni. E si vede da come gioca e come si inserisce»