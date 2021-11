FOTO – Darmian al settimo cielo dopo Inter-Napoli: «Andiamo!»

Darmian è stato grande protagonista nel successo dell’Inter contro il Napoli (vedi articolo). Attraverso i propri social, il laterale nerazzurro ha commentato il grande successo della squadra di Inzaghi.

CHE PARTITA! – Ennesima prestazione maiuscola per Matteo Darmian sulla fascia destra (qui le pagelle). L’esterno dell’Inter ha annullato Lorenzo Insigne e ha offerto spinta costante sulla corsia esterna nel grande successo dei nerazzurri contro il Napoli. Attraverso il proprio account Twitter, il numero trentasei ha postato due foto del match e ha commentato: “Andiamo!”. Tre punti fondamentali per l’Inter che così accorcia sulle due squadre in vetta alla classifica, continuando la caccia al titolo. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Matteo Darmian