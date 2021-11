Bianchi: «Inter in affanno ultimi 15′. Inzaghi? Doveroso salto di categoria»

Ottavio Bianchi, in collegamento su 90°minuto, ha parlato della sfida tra Inter e Napoli (vedi report). L’ex allenatore ritiene giusto il passaggio di Inzaghi in nerazzurro

INTER-NAPOLI − Questo il commento di Bianchi sul match di San Siro: «Molte volte si fa la confusione tra possesso di palla e dominio del gioco. In certi momenti, la squadra di Luciano Spalletti ha avuto l’uno e l’altro ma se non concretizzi alla fine perdi. Il Napoli ha fatto bene e l’Inter era in affanno negli ultimi minuti, partita intensa non bella tecnicamente ma intensa dal punto di vista agonistico».

SALTO − Bianchi elogia anche il tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi ha avuto un’esperienza a Roma dove non è facile lavorare, ha fatto benissimo. Il salto di categoria nei confronti di una squadra scudettata è stato doveroso. Ha fatto bene, fare un campionato di vertice dopo il titolo non è facile. Lo ha fatto la Juventus, grazie all’organizzazione societaria e alle difficoltà delle altre».