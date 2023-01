Foto – Curatolo festeggia il primo trofeo con l’Inter: «Indimenticabile!»

Ieri sera per tutti i calciatori dell’Inter è stata una serata indimenticabile. In particolare il derby conquistato ieri sera rimarrà per sempre vivo nei ricordi del giovanissimo Dennis Curatolo. Il calciatore delle Primavera nerazzurra, presente ieri in panchina, ha festeggiato il suo primo titolo in carriera con la prima squadra. Le foto dei festeggiamenti.

SERATA DA RICORDARE − Dennis Curatolo, giovane calciatore della Primavera nerazzurra, ieri sera ha conquistato il primo trofeo della sua giovane carriera. Il diciottenne italiano era infatti tra i convocati di Simone Inzaghi, che già in altre occasioni lo aveva chiamato in prima squadra. Per lui non c’è stata la possibilità di scendere in campo, ma nonostante ciò ha potuto partecipare alla premiazione ricevendo comunque la medaglia dei vincitori. Curatolo ha poi espresso la sua gioia e l’emozione per la conquista del suo primo titolo tra i professionisti tramite delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Una serata quella di ieri che rimarrà per sempre nei suoi ricordi e per questo come didascalia del post ha voluto giustamente usare la parola: «Indimenticabile…».

Fonte: Pagina Instagram di Dennis Curatolo