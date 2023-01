Coppa Italia, Chiesa risolve i problemi della Juventus. Monza battuto 2-1

La Juventus vince contro il Monza soffrendo e riesce nel secondo tempo a superare i brianzoli. I bianconeri passano all’Allianz Stadium con il risultato di 2-1 e accedono così ai quarti di finale di Coppa Italia.

REAZIONE – La gioventù della Juventus risponde dopo la sconfitta schiacciante di Napoli e ottiene una vittoria molto importante in Coppa Italia. I bianconeri superano i brianzoli con il risultato di 2-1 all’Allianz Stadium e riescono a superare gli avversari solamente nel secondo tempo. Ai quarti di finale la Juventus affronterà la Lazio, passata questo pomeriggio contro il Bologna. La prima rete della compagine di Massimiliano Allegri l’ha segnata Moise Kean su colpo di testa preciso dopo cross di Weston Mckennie. Il pareggio momentaneo l’ha firmato Mattia Valoti sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma non è bastato per compiere l’impresa. Nel secondo tempo torna ad illuminare Federico Chiesa con uno splendido tiro a giro al minuto 77.