FOTO – Brozovic, caso Croazia infastidisce l’Inter: lui tranquillo con Lovren

TRANQUILLO – Marcelo Brozovic fa scattare un caso dopo i festeggiamenti con la Nazionale croata? Dopo il terzo posto ai Mondiali, infatti, il centrocampista è stato ripreso mentre intonava cori fascisti insieme al compagno Lovren. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, non avrebbe gradito per nulla e starebbe indagando per conto proprio. Intanto Brozovic, nelle sue Instagram Stories, non sembra particolarmente preoccupato e scherza insieme a Lovren: “Il più forte”, scrive.

L’Inter lo attende dopo Natale, ma nel frattempo fa le verifiche del caso.