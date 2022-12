Imbarazzo Brozovic: cori e saluti fascisti in Croazia! L’Inter indaga − CdS

Non una bella cartolina per Marcelo Brozovic, accusato di aver proferito saluti e cori di carattere fascista durante i festeggiamenti della Croazia. L’Inter sta studiando meglio la situazione

BUFERA − Brozovic crea imbarazzo all’Inter. Il regista croato, insieme ad alcuni suoi compagni, si è reso protagonista di un episodio piuttosto spiacevole. Durante i festeggiamenti in patria per il terzo posto Mondiale della Croazia, l’interista ha proferito cori e saluti di carattere filo-fascista. Ovvero quel «Za dom spremni», «Pronto per la patria», urlato dai soldati fascisti croati degli Ustascia durante la Seconda Guerra Mondiale. Parole che fanno parte di una canzone cantata dalla band Thompson, il cui frontman è considerato un neonazista. L’Inter si è presa del tempo per capire meglio la situazione, anche perché, a quanto pare, è stato riscontrato anche un precedente dopo la vittoria ai rigori contro il Brasile.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno