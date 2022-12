Napoli, no preoccupazione post Lille. La sensazione verso l’Inter – Sky

Il Napoli ha perso nettamente in amichevole contro il Lille. L’1-4 incassato dai francesi, non preoccupa gli azzurri. La sfida all’Inter resta nel mirino. Le ultime da Francesco Modugno da Sky Sport

NO PREOCCUPAZIONI – Il Napoli, battuto in amichevole dal Lille, resta fiducioso in vista della sfida all’Inter. Le ultime sugli azzurri da Francesco Modugno per Sky Sport: «Fisiologici passaggi di un percorso che deve portare all’Inter. Ieri il Napoli ha perso male, è mancato in quelli che sono i suoi principi, ha faticato ad essere sé stessa. Qualche giocatore sottotono, come Lobotka, forse troppo lento dal punto di vista fisico e mentale. Kvaratskhelia manca di brillantezza. Non c’è preoccupazione, per certi versi era tutto un po’ annunciato, ma vanno smaltiti i carichi di lavoro. C’è voglia di guardare avanti, con l’Inter dovrà essere un altro Napoli».