FOTO – Bastoni carico dopo Sassuolo Inter: “Ripartiamo da qui!”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Alessandro Bastoni esulta al termine di Sassuolo-Inter, che si è da poco conclusa. Il commento del difensore italiano, in campo per tutta la durata della gara.

RIPARTENZA – Alessandro Bastoni fissa Sassuolo-Inter come una ripartenza per la stagione nerazzurra. La netta vittoria per 0-3 in una gara piena di insidie restituisce morale e fiducia ai giocatori e ad Antonio Conte. E Bastoni lascia ai social la gioia per la vittoria di oggi: “Ripartiamo da qui! Forza @inter 🖤💙“. Ecco il post del difensore classe 1999: