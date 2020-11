FOTO – Per Lautaro Martinez conta solo la vittoria in Sassuolo-Inter: “Più 3!”

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez rimane a secco in Sassuolo-Inter, ma il suo contributo è ugualmente indelebile. Ecco la gioia del Toro al fischio finale.

VITTORIA – Per Lautaro Martinez e per i compagni contava solo vincere in Sassuolo-Inter. E così è stato, mettendo ogni egoismo da parte, e mirando solo al bene collettivo. L’argentino non ha incrementato il suo bottino, ma svolge comunque un ruolo chiave in due delle tre reti nerazzurre. L’assist per il gol di Alexis Sanchez è suo, e disturba leggermente anche Chiriches in occasione del raddoppio. Ecco il commento del numero 10 a fine partita: “Più 3. Buona vittoria. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter ⚫️🔵“.