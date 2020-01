Eriksen all’Inter, augurio Ajax: “Buona fortuna Chris! Non sappiamo se…”

Tramite il profilo ufficiale “Twitter” della società, l’Ajax ha voluto fare gli auguri a Christian Eriksen – ex giocatore della squadra olandese – per la sua nuova avventura all’Inter. Con tanto di… Battuta.

BUONA FORTUNA – L’arrivo di Christian Eriksen all’Inter sta avendo un grande impatto mediatico e non solo. Un colpo davvero prestigioso per la squadra nerazzurra e per i suoi tifosi, che ha attirato anche l’attenzione di altri club. Oltre al saluto del Tottenham, sua ex squadra, (vedi articolo) infatti anche l’Ajax (altra sua ex squadra, prima che il danese sbarcasse a Londra) ha voluto fare gli auguri al giocatore. “Non siamo sicuri se scrivere #TalentTuesday o #TalentoMartedì”, con questa battuta – che gioca su due hashtag in lingua inglese e in lingua italiana – la società di Amsterdam ha retwittato il post con cui i nerazzurri avevano annunciato l’acquisto ufficiale del centrocampista. Poi l’inevitabile “Buona fortuna per il tuo prossimo passo, Chris!”. Un messaggio che sarà sicuramente apprezzato dal giocatore, le cui prestazioni sono rimaste indelebili ovunque abbia finora giocato.