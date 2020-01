Pavoletti: “Nainggolan il nostro campione. Gol all’Inter? Soddisfazione”

Intervenuto in occasione di un evento all’International Job Meeting presso la Fiera di Cagliari, Leonardo Pavoletti – attaccante della squadra rossoblu – ha parlato di Radja Nainggolan e della sua prestazione, con gol, in Inter-Cagliari della scorsa domenica.

SODDISFAZIONE – Segnare a San Siro è stata una soddisfazione per Radja Nainggolan. Questo in sintesi il pensiero di Leonardo Pavoletti, attaccante della squadra sarda, che ha parlato della prestazione del suo compagno di squadra condita dal gol decisivo per permettere ai rossoblu di uscire a San Siro con un punto. Queste le sue parole: «Radja Nainggolan è il nostro campione, ma è il più umile e quello che ci tiene di più a Cagliari. È tutto l’insieme che sta funzionando, ci godiamo quest’anno che si prospetta ancora più interessante. Il suo gol all’Inter di domenica? Credo che abbia avuto grande soddisfazione, anche se so che è legato a tanti compagni dell’Inter, che è proprietaria del suo cartellino. Però quando giochi in campo giochi per una squadra e non per due, quindi ha fatto il suo lavoro alla grande».