VIDEO – Eriksen: “Spero di farvi felici, ci vediamo allo stadio. Forza Inter!”

Continuano i video e i contenuti che la società Inter pubblica sui suoi canali social ufficiali nel giorno dell’ufficialità di Christian Eriksen. È di poco fa, infatti, una breve clip pubblicata sulla pagina “Twitter” in lingua inglese della società, nella quale il centrocampista danese ha voluto esprimere nuovamente la sua gioia per la sua nuova avventura, dando l’appuntamento a San Siro a tutti i tifosi.

BEL CALCIO E FELICITÀ – «Ciao a tutti i tifosi nerazzurri, sono felice di essere qui. Spero di portarvi tanta felicità e tanto bel calcio, ci vediamo allo stadio! Forza Inter!» Queste le parole pronunciate da Christian Eriksen in una breve clip video nella sala trofei della società nerazzurra, pubblicate da quest’ultima sul profilo “Twitter” in lingua inglese. Parole che sicuramente fanno ben sperare tutti i tifosi nerazzurri, che non vedono sicuramente l’ora di vedere in azione il talento danese sul prato di San Siro, con indosso la maglia nerazzurra.