Dzeko spinge l’Inter: «Tre punti enormi, vittoria pesante. Ora avanti così!»

Dzeko è partito dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez nel successo dell’Inter contro la Juventus a Torino (vedi articolo). Sui propri social, il bomber nerazzurro si gode questo successo di importanza vitale.

GRANDE MATCH – Partita complessa quella di Edin Dzeko contro la difesa della Juventus di Massimiliano Allegri. Il bomber bosniaco non ha brillato, ma è stato comunque protagonista nel grande successo dell’Inter in casa dei bianconeri. Vittoria fondamentale che il numero nove commenta così sui propri social: “Che partita, che vittoria! Tre punti enormi! Grandi ragazzi: vittoria pesante. Ora avanti così”. Il morale dei nerazzurri è ora alle stelle e l’obiettivo è continuare su questa strada per provare a togliersi grandi soddisfazioni in questo infuocato finale di stagione. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko