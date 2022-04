Marchegiani: «L’Inter dopo lo 0-1 non mi ha deluso. Rigore? Seguire Irrati»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha parlato della vittoria dell’Inter per 0-1. L’analisi sul risultato di Torino e sul rigore concesso ai nerazzurri

DIFFERENZA − Secondo Marchegiani, tra Juventus e Inter diverso l’approccio: «Partita fondamentale per la stagione dell’Inter, non mi ha deluso dopo essere passata in svantaggio. E’ ancora in difficoltà ma ha rischiato pochissimo se non per il palo di Zakaria. L’atteggiamento è stato differente sin dall’inizio, la Juventus era entrata con una ferocia diversa».

RIGORE − Marchegiani sull’episodio più discusso: «Mazzoleni è un professionista del Var, ha valutato un contatto. Come dinamica era più corretto seguire la decisione dell’arbitro. Ovviamente nel momento in cui vedi il piede di Morata schiacciare quello di Dumfries è difficile poi non darlo per l’arbitro quando va a rivederlo al Var».

FIDUCIA − Una considerazione di Marchegiani sul tecnico nerazzurro: «Inzaghi secondo me è un allenatore mediamente tattico. E’ un tecnico che si fida dei giocatori che ha e lo vuole dimostrare. Per questo non cambia modulo quando manca Brozovic».