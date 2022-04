Statistiche Juventus-Inter: i numeri premiano Allegri, Inzaghi si prende i 3 punti

Statistiche Juventus-Inter: i nerazzurri di Inzaghi superano la squadra di Allegri con il punteggio di 0-1 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE JUVENTUS-INTER – L’Inter ottiene 3 punti vitali in trasferta sul campo della Juventus vincendo la sfida per 0-1 grazie al gol su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu. Il possesso palla è in favore dei bianconeri con il 53%. Numeri schiaccianti per i padroni di casa per quanto riguarda le conclusioni, con 23 tiri totali contro i 5 degli ospiti (5 nello specchio a 1).

ALTRI DATI – La squadra di Massimiliano Allegri batte 8 calci d’angolo, i nerazzurri soltanto 1. Pescati 1 volta in fuorigioco gli uomini di Simone Inzaghi, 2 volte gli avversari. Partita giocata ad alto ritmo e con grande agonismo che ha visto i campioni d’Italia molto più fallosi (19 infrazioni commesse a 9).

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 63 punti in classifica dopo 30 turni di Serie A, con 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.