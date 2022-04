VIDEO – Fiorentina-Empoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Empoli, anticipo mattutino della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



ANCORA BENE IN CASA – Fiorentina-Empoli 1-0 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. La Fiorentina tocca quota cinquanta punti in classifica, ancora con un successo al Franchi. Inizio buono della squadra di Vincenzo Italiano, con Guglielmo Vicario che nega il gol a Cristiano Biraghi e Lucas Torreira. Alla mezz’ora però contrasto fra Pietro Terracciano e Andrea Pinamonti con errore del portiere, Federico Di Francesco segna in rovesciata ma il VAR annulla fra molte discussioni. A inizio ripresa gol annullato ad Arthur Cabral, è in fuorigioco. L’arbitraggio di Luca Massimi non scontenta certo i viola e lui ci capisce poco, al 57′ intervento di Sebastiano Luperto su Nicolas Gonzalez e secondo giallo. Contestatissimo non questo ma il primo, nel recupero del primo tempo per un contrasto con Cabral che non sembrava falloso. Sulla punizione di Biraghi gira in area proprio Gonzalez e fa 1-0 al 58′. E per l’Empoli continua un 2022 senza vittorie.

Video con gli highlights di Fiorentina-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.