FOTO – Dumfries scalda i motori dopo Sassuolo-Inter: «Prossima fermata»

Denzel Dumfries è tornato in campo con la maglia dell’Inter in occasione del test amichevole contro il Sassuolo, dopo l’esperienza al Mondiale. E, dopo la gara, ha già mostrato tutta la sua voglia di ripartire.

PROSSIMA FERMATA – Denzel Dumfries è rientrato all’Inter dopo le fatiche con la nazionale olandese in Qatar, con la quale è arrivato fino ai quarti di finale. Oggi l’esterno è sceso in campo nel test amichevole contro il Sassuolo, vinto dai nerazzurri per 0-1 grazie al sigillo di Edin Dzeko. Nel postpartita, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato una storia mostrando tutta la sua carica per la ripresa: “Prossima fermata, Serie A“.