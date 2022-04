Dumfries applaude l’Inter: «Grande serata, fantastico spirito di squadra!»

Dumfries tra i più positivi nella vittoria dell’Inter contro la Juventus (qui le pagelle). L’olandese applaude la grande prova dei nerazzurri sui propri canali social.

RISCATTO – Dall’andata al ritorno. Denzel Dumfries era stato protagonista in negativo nella sfida di San Siro contro la Juventus e lo è stato in positivo in quella di Torino. L’olandese si è infatti procurato il rigore che ha permesso a Hakan Calhanoglu di regalare i tre punti all’Inter. Sui propri social, l’esterno ha commentato così il fondamentale successo dei nerazzurri: “Una grande serata, fantastico spirito di squadra e atteggiamento da parte di tutti!”. L’esultanza di gruppo dopo la rete decisiva accompagna queste parole cariche di gioia. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

A great night, fantastic team spirit and attitude from everyone! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/k3GbS5bWcU — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) April 3, 2022

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries