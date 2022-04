Tardelli: «L’Inter ha avuto carattere, non ha rubato niente. Skriniar…»

Marco Tardelli esalta la vittoria dell’Inter in casa della Juventus, incoronando Skriniar migliore in campo. Ecco le parole dell’ex giocatore dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

NESSUN FURTO – Marco Tardelli non ha dubbi: la vittoria dell’Inter è meritata, e riporta i nerazzurri in corsa per lo Scudetto. Ecco le sue parole dopo il posticipo contro la Juventus: «Non è stata una bellissima partita. Lla Juventus non meritava la sconfitta, nessuna delle due ha giocato bene. L’Inter ha fatto un tiro in porta, quello del rigore. Ma ha avuto carattere anche se non ha giocato bene. Si è data da fare, è stata intelligente: non ha rubato niente. Risultato positivissimo, che la rimette in corsa per lo scudetto. Skriniar ha fatto un’ottima partita, non ha fatto giocare Vlahovic».