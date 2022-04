Del Piero: «Rigore Inter? In Inghilterra non lo avrebbero dato!»

Alessandro Del Piero, in collegamento su Sky Calcio Club, ha commentato il successo dell’Inter contro la Juventus. L’ex capitano della squadra bianconera analizza l’episodio del rigore

MANCANZE – Queste le parole di Del Piero: «Rigore? Dalle ultime indicazioni che io conosco, è fallo ed ammonizione. Che sia giusto che un pestone sia fallo e ammonizione è una questione che contesto dall’inizio, secondo me c’è troppa leggerezza in alcuni falli. Poi guardi gli altri campionati e vedi che succedono cose diverse, in Inghilterra questi mezzi rigorini non vengono dati. Secondo giallo a Lautaro Martinez? È stata una partita fisica ed è chiaro che finendo così al limite vai ad analizzare gli episodi con molta attenzione. Dipende dall’arbitro che tipologia di indirizzo vuole dare».