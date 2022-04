Collovati: «Inter, vittoria preziosa. Il calcio italiano è schiavo del VAR!»

Fulvio Collovati, ex calciatore dell’Inter, valorizza l’importanza della vittoria nerazzurra contro la Juventus. E critica duramente il VAR. Ecco le sue parole dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

EPISODI PROTAGONISTI – Fulvio Collovati riconosce il valore della vittoria dei nerazzurri contro la Juventus. Ma non si esime da un giudizio critico verso l’arbitro Massimiliano Irrati. Ecco le parole dell’ex difensore: «È una vittoria preziosa. Questa è una partita dove il protagonista assoluto è stato l’arbitro. L’Inter ha giocato in difficoltà, la partita è stata decisa da un episodio dubbio. Ma al di là di questo, è stata arbitrata senza personalità, sempre ad aspettare che il VAR desse l’ultimo consiglio. Ormai il calcio italiano è schiavo del VAR. L’Inter si è rimessa in gioco per lo scudetto con questa partita».