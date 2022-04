D’Ambrosio orgoglioso della vittoria con la Juventus: «Questa è l’Inter!»

D’Ambrosio è partito titolare nella grande sfida vinta dall’Inter sul campo della Juventus (vedi articolo). Sui propri social, il difensore gonfia il petto dopo il periodo difficile vissuto dai nerazzurri.

GUERRIERO – Danilo D’Ambrosio ha messo in campo una prestazione fatta di grande concentrazione e grinta, non lasciando scampo agli attaccanti bianconeri. L’Inter ha espugnato il campo della Juventus grazie al rigore trasformato al termine del primo tempo da Hakan Calhanoglu. Attraverso i propri social, il difensore italiano ha mandato un messaggio a tutte le avversarie dei nerazzurri: “Questa è una squadra, questa è l’Inter!”. Ora l’obiettivo è usare il grande entusiasmo di questo successo per regalare ai tifosi un finale di stagione in crescendo. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Danilo D’Ambrosio