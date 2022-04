Rabiot piange: «Su Zakaria era rigore! L’arbitro ha deciso la partita»

Secondo Adrien Rabiot, l’arbitro ha deciso Juventus-Inter terminata poi 0-1 all’Allianz Stadium. Poi sulla lotta scudetto ha ammesso una cosa.

PARTITA E LOTTA SCUDETTO – Rabiot dopo la partita persa in casa contro l’Inter cerca delle scuse per giustificare la sconfitta: «Sono molto contento della mia prestazione, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister, è mancato solo il gol. Anche contro il Villareal è successa la stessa cosa. Juventus-Inter è una delle nostre migliori partite. C’era anche un rigore per noi, cioè il fallo su Zakaria. Questo avrebbe potuto cambiare, l’arbitro oggi ha deciso la partita. Noi volevamo vincere perché era una partita importante e potevamo superare l’Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora sette partite quindi ancora tanti punti».