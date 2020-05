Cruz torna indietro ai trionfi con l’Inter: “Bellissimi ricordi amico mio”

Cruz non dimentica il suo glorioso passato all’Inter. L’attaccante argentino, che nei giorni scorsi ha consigliato a Lautaro Martinez di non andare via (vedi articolo), ha utilizzato il suo account ufficiale Instagram per un ricordo a tinte nerazzurre. Con un amico particolare.

I VINCENTI – Fra otto giorni ricorrerà il dodicesimo anniversario del trionfo dell’Inter a Parma, che significò sedicesimo scudetto. Per Julio Ricardo Cruz quello fu il terzo consecutivo, di quattro ottenuti in nerazzurro. L’ex attaccante argentino, attraverso Instagram, ricorda il 18 maggio 2008 con una foto dallo spogliatoio: “Bellissimi ricordi amico mio”. Nel farlo si rivolge a Francesco Toldo.