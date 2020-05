Toni: “Ripresa Serie A, come fanno Inter e Milan? Al Sud…”

Condividi questo articolo

Toni è stato protagonista di una diretta Instagram con Vieri. L’ex attaccante, parlando fra le varie cose della possibile ripresa della Serie A, si è chiesto se per Inter e Milan possa essere fattibile visto che la Lombardia, anche nelle ultime ventiquattro ore, ha registrato altri cinquecento casi di Coronavirus (vedi articolo).

INTER E MILAN BLOCCATE? – Luca Toni si interroga su come possa riprendere la Serie A: «A Milano come fanno le squadre? Più al Sud magari, ma il Lombardia c’è ancora un contagio abbastanza importante, non so come faranno. Diventa una cosa molto grande, poi ne so poco anche io».