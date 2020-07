Brozovic fa tutto da solo: prima la promessa sull’acqua, poi la “smentita”

Brozovic continua a portare avanti il suo personaggio stravagante e lo fa incurante delle critiche ricevute. Dopo il primo post social, la serata va avanti con una risposta auto-ironica che va presa con tutta la leggerezza del mondo

LEZIONE… ANCHE NO – Incalzato dall’account “Che fatica la vita da bomber”, Marcelo Brozovic impiega pochi minuti a “smentire” i suoi stessi buoni propositi della serata. Prima la promessa di bere solo acqua (vedi articolo), poi – ironicamente – la mancanza di fiducia in se stesso. Il centrocampista numero 77 dell’Inter continua a divertirsi via social, sebbene nell’ultimo weekend sia finito sulle prime pagine dei quotidiani per ben altri motivi (vedi editoriale). Probabilmente la lezione gli è servita, ma il personaggio alla “Epic Brozo” non imparerà mai. Il centrocampista croato accettato così com’è, sperando che sul campo risponda sempre presente come contro il Torino. Si diverte lui, proviamo a divertirci anche noi con lui. Di seguito il post commentato da Brozovic su Instagram.