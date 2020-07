Brozovic impara la lezione: “Stasera solo acqua, promesso!”. Inter serena?

Brozovic è finito alla ribalta della cronaca negli scorsi giorni a causa del ritiro della patente per guida oltre i limiti dell’alcotest, dopo essere passato col rosso (qui i dettagli). Il calciatore dell’Inter, a distanza di qualche giorno, scherza su Instagram

ORA SOLO ACQUA – Dopo l’infortunio patito, Marcelo Brozovic è tornato a offrire buone prestazioni nel cuore del centrocampo di Antonio Conte. Il croato, però, è stato aspramente criticato negli scorsi giorni per la sua via privata e il ritiro della patente. Episodio che non è per niente piaciuto nè all’Inter nè ai suoi tifosi. Il regista ora è autoironico su Instagram, dimostrando di aver imparato la lezione. Di seguito il suo post di qualche minuto fa.