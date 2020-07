Pasalic pensa solo a metà all’Inter: “Atalanta 2ª? Primo obiettivo altro”

Pasalic è stato il grande protagonista di Atalanta-Brescia, visto che ha segnato una tripletta nel 6-2 finale (vedi articolo). Il centrocampista croato, intervistato da Sky Sport al termine del derby lombardo, ha parlato della possibilità di mantenere il secondo posto appena tolto a Inter e Lazio.

UN PASSO ALLA VOLTA – Mario Pasalic, prima di lottare con Inter e Lazio per il secondo posto, pensa ad altro per l’Atalanta: «Primo obiettivo dobbiamo conquistare la Champions League. Non è ancora matematico, però dopo guardiamo se possibile più avanti. Perché no? Stiamo facendo molto bene, siamo forti e continuiamo così. Abbiamo fatto più di novanta gol in Serie A, abbiamo fatto tanti punti e siamo secondi in classifica. Abbiamo dimostrato, anche la partita scorsa con la Juventus, che possiamo giocare bene contro i più forti: ce la giochiamo. Stiamo facendo bene contro i più forti dall’anno scorso».