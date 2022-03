Biasin è sicuro: «Juventus-Inter domenica? E’ decisiva»

L’Inter domenica affronta la Juventus nel big match che vale una stagione. I nerazzurri in caso di sconfitta saluterebbero i sogni scudetto mentre in caso di vittoria matterebbero aperto il discorso. Secondo Fabrizio Biasin la sfida ha un solo modo per essere definita.

DECISIVA – L’Inter domenica è ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida che decreterà a cosa potrà ambire la squadra di Simone Inzaghi da qui alla fine della stagione. Milan e Napoli corrono e dunque, per rimanere in corsa per lo scudetto, serve sbancare lo Stadium quasi 10 anni dopo l’ultima volta (vedi articolo). Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero Quotidiano, c’è solo un modo per definire questa partita. «Juventus-Inter è… Parto io: decisiva».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin