Inter, c’è da sfatare il tabù Allianz Stadium. La prima a sbancarlo ma poi…

L’Inter domenica affronta la Juventus nel big match che dirà molto sul finale di stagione dei nerazzurri. Inzaghi in caso di sconfitta saluterà ogni ambizione scudetto mentre vincendo terrà aperte le speranze. L’Allianz Stadium è un tabù però per l’Inter, ecco i dati.

TABU’ – L’Inter deve assolutamente vincere contro la Juventus domenica a San Siro ma l’Allianz Stadium è un vero e proprio tabù. La formazione nerazzurra è stata la prima della storia a sbancare il campo dei bianconeri nel 2012 (doppietta di Milito e gol di Palacio dopo il gol in fuorigioco di Vidal) ma da lì in poi l’Inter non ha più vinto. 3 pareggi e 7 vittorie della Juventus, questo il bilancio da quella storica impresa con Stramaccioni in panchina. L’Inter deve riuscire a sfatare questo tabù altrimenti i sogni scudetto finirebbero nel dimenticatoio.