Lazio, non solo Correa. Anche Caicedo frutta una plusvalenza

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro la Juventus. Una partita decisiva per i nerazzurri che in caso di vittoria rimarrebbero in corsa per lo scudetto. Intanto la Lazio ha reso noto il bilancio del primo semestre chiuso in utile grazie anche alla plusvalenza di Caicedo.

PLUSVALENZA – Non solo Joaquin Correa crea una plusvalenza per la Lazio grazie ai soldi versati dall’Inter (vedi articolo). Anche Felipe Caicedo permette ai biancocelesti di avere una piccola plusvalenza. Nel comunicato pubblicato dalla società di Lotito, si legge come: Caicedo al Genoa, ceduto per 1,98 milioni, ha permesso di registrare una plusvalenza pari a 1,78 milioni. Una piccola plusvalenza ma comunque importante per la Lazio con l’Inter che, dal Genoa, sembra aver preso quasi un ex giocatore più che una quinta punta.