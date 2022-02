Biasin: «Cambi Inzaghi? In Supercoppa zero processi. Siamo giudici…»

L’Inter ha perso 1-2 il derby contro il Milan in rimonta e molti hanno puntato il dito verso Simone Inzaghi per i cambi non azzeccati o affrettati. Poco fa però è arrivato anche il pensiero di Fabrizio Biasin che ribadisce come non abbia senso puntare il dito.

GIUDICI – «Oggi qua e là è una sentenza, Inzaghi non sa fare i cambi». Così scrive Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sul proprio profilo twitter. Inzaghi è stato messo sul banco degli imputati per i cambi contro il Milan considerati da molti troppo affrettati o sbagliati, addirittura. Biasin però mette le cose in chiaro.

Oggi qua e là è tutta una sentenza: “#Inzaghi non sa fare i cambi”. Ce ne fosse uno che lo abbia processato quando il subentrato #Sanchez sfrutta una giocata del subentrato #Darmian e i 2 consegnano la Supercoppa all’#Inter. Siamo i giudici dell’“a seconda di come va a finire”. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 7, 2022

«Ce ne fosse uno che lo abbia processato quando il subentrato Sanchez sfrutta una giocata del subentrato Darmian e i due consegnano la Supercoppa all’Inter. Siamo giudici dell'”a seconda di come va a finire”». Insomma, il problema è che questa volta l’Inter ha perso la partita. Altrimenti, quando Inzaghi cambia la sfida a gara in corso, non fa mai discutere. Servirebbe più equilibrio.